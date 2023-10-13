Так, представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що така реакція – ганебна. За його словами, тепер ООН "читає проповіді Ізраїлю".

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Постпред Ізраїлю відреагував на реакцію ООН на наказ про евакуацію жителів Сектора Гази

Реакція ООН на раннє попередження Ізраїлю жителям Гази ганебна! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС і використання цивільного населення і цивільної інфраструктури сектору Гази як притулку для зброї і вбивств,

– заявив Ердан.

Він зазначив, що замість того, щоб стати на бік Ізраїлю, ООН "читає проповіді Ізраїлю". За словами Ердана, організації треба зосередитися на поверненні в Ізраїль заручників, а також засудженні ХАМАС і підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Що цьому передувало