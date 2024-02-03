Требуют уволить Гуттериша: какие действия Агентства ООН возмутили Израиль

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерриш должен уйти в отставку с должности генерального секретаря ООН. Все из-за Агентства ООН, которое занимается делами палестинских беженцев.

Недавно появилась информация, которая подтверждает, что работники Агентства ООН по помощи палестинским беженцам были причастны к нападению ХАМАС на Израиль. Подробнее о конфликте, который длится десятилетиями, 24 Каналу рассказал Цви Зильбер – израильский журналист.

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Что не так с агентством ООН

Израиль требует отправить генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша в отставку. Все из-за того, что сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подозревают в нападении на Израиль.

Это такой себе троллинг. Понятно, что Гуттериш в отставку не уйдет по требованию Израиля, потому что его поддержит большинство стран-членов ООН. В общем сейчас у Израиля есть очень неплохой шанс избавиться от БАПОР. Говорится не о том, что мы хотим оставить палестинских беженцев помощи, мы хотим избавиться от так называемого права палестинцев на возвращение (в Израиль – 24 Канал),

– отметил Цви Зильбер.

В Агентстве ООН для помощи беженцам работает около 20 тысяч человек, которые занимаются делами 100 миллиона беженцев по всему миру. Есть также отдельное Агентство для помощи палестинским беженцам, где работает 30 тысяч человек.

"Почти на 6 миллионов палестинских беженцев работает 30 тысяч чиновников ООН. Это вообще уникальный случай, потому что статус беженца передается по наследству бесконечное количество поколений. Обычно беженцем считают конкретного человека, максимум – второе поколение, то есть его дети. Это все было создано специально для уничтожения Израиля", – подчеркнул журналист.

Наследственный статус беженца для палестинцев

После первой арабо-израильской войны, ООН пролоббировала беспрецедентное эксклюзивное решение в отношении палестинских арабов – считать статус беженца наследственным. Благодаря этому решению количество "беженцев", стоящих на учете в БАПОР, выросло с 750 тысяч в 1950 году до 5,6 миллиона. В агентстве работает 30 000 человек, почти все из которых являются палестинскими арабами.

Бюджет БАПОР – более миллиарда долларов в год, что составляет более трети всего бюджета ООН. Так под опекой ООН выросло уже третье поколение "беженцев", ограниченных в правах, которые живут только пользуясь помощью.

Фактически, объясняет Зильбер, есть угроза возвращения 6 миллионов арабов в Израиль, а не на территорию Палестинского государства.

"Чисто демографически Израиль перестает быть еврейским и становится частью Палестины. Поэтому у Израиля появился исторический шанс избавиться от этих чиновников. Мы возьмем на себя функции распределения гуманитарной помощи и все остальное, чем занимается БАПОР", – подытожил Зильбер.

Израиль уже требовал отставки Гуттериша: что известно