Нещодавно з'явилась інформація, яка підтверджує, що працівники Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль. Детальніше про конфлікт, який триває десятиріччями, 24 Каналу розповів Цві Зільбер – ізраїльський журналіст.

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Що не так з агентством ООН

Ізраїль вимагає відправити генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша у відставку. Усе через те, що співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт підозрюють у нападі на Ізраїль.

Це такий собі тролінг. Зрозуміло, що Гуттереш у відставку не піде на вимогу Ізраїля, тому що його підтримає більшість країн-членів ООН. Загалом зараз в Ізраїлю є дуже непоганий шанс позбутися від БАПОР. Мовиться не про те, що ми хочемо залишити палестинських біженців допомоги, ми хочемо позбутися від так званого права палестинців на повернення (в Ізраїль – 24 Канал),

– зауважив Цві Зільбер.

В Агентстві ООН для допомоги біженцям працює близько 20 тисяч осіб, які займаються справами 100 мільйона біженців по усьому світу. Є також окрема Агенція для допомоги палестинським біженцям, де працює 30 тисяч осіб.

"Майже на 6 мільйонів палестинських біженців працює 30 тисяч чиновників ООН. Це взагалі унікальний випадок, бо статус біженця передається у спадок нескінченну кількість поколінь. Звично біженцем вважають конкретну людину, максимум – друге покоління, тобто його діти. Це все було створено спеціально для знищення Ізраїлю", – наголосив журналіст.

Спадковий статус біженця для палестинців

Після першої арабо-ізраїльської війни, ООН пролобіювала безпрецедентне ексклюзивне рішення щодо палестинських арабів – вважати статус біженця спадковим. Завдяки цьому рішенню кількість "біженців", які стоять на обліку в БАПОР, зросла з 750 тисяч 1950 року до 5,6 мільйона. В агентстві працює 30 000 осіб, майже всі з яких є палестинськими арабами.

Бюджет БАПОР – понад мільярд доларів на рік, що становить понад третину всього бюджету ООН. Так під опікою ООН виросло вже третє покоління “біженців”, обмежених у правах, які житивуть тільки користуючись допомогою.

Фактично, пояснює Зільбер, є загроза повернення 6 мільйонів арабів в Ізраїль, а не на територію Палестинської держави.

"Чисто демографічно Ізраїль перестає бути єврейським та стає частиною Палестини. Тому в Ізраїлю з'явився історичний шанс позбутися від цих чиновників. Ми візьмемо на себе функції розподілення гуманітарної допомоги та все інше, чим займається БАПОР", – підсумував Зільбер.

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