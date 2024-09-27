В ЦАХАЛ заявили об ударе по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля нанесла удар по центральной штаб-квартире "Хезболлы", расположенной в центре Бейрута. Это четвертый удар ЦАХАЛ по столице Ливана за почти год после начала конфликта.

Об этой ситуации сегодня, 27 сентября. сообщило издание The Times of Israel. СМИ пишут, что сейчас там разрушено по меньшей мере четыре здания и много пострадавших.

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Израиль ударил по столице Ливана

Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что главный штаб боевиков был построен по соседству с гражданскими домами в районе Дахия, который является оплотом "Хезболлы" в Бейруте. По его словам, никаких изменений в инструкции для израильских гражданских лиц нет.

Всех подробностей удара контр-адмирал пока не раскрыл. В то же время по сети распространяются кадры, на которых в небе над Бейрутом видно много черного дыма. Предыдущая атака на столицу Ливана произошла всего несколько дней назад, 24 сентября.

ЦАХАЛ ударил по Бейруту: смотрите видео

За последние недели Израиль ликвидировал большую часть высшего руководства террористической группы Хезболла. Как сообщили источники в израильских СМИ, сейчас Израиль проверяет, был ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в штаб-квартире террористической группы в Бейруте.

СМИ пишут, что целью израильского удара по Бейруту был лидер "Хезболлы", он,по предварительным данным, жив.

Над Бейрутом поднимается черный дым: смотрите видео

Напомним, Израиль нанёс удар по столице Ливана 24 сентября. Авиаудар пришелся на дом в районе Гобейри. Между тем спасатели, связанные с Хезболлой, сообщают, что в результате этого удара погибли три человека. Их личности не установлены.