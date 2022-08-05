Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: возможно ликвидирован руководитель "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Сообщается, что убит высокопоставленный представитель организации "Исламский джихад".

Перед тем министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Израиль примет меры, если "Хизбалла" не прекратит атаки. Напомним, террористы из "Хизбаллы" несколько дней угрожают нападением в ответ на арест своего лидера Басама Саади.

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Погибшие и раненые

В Палестине заявили, что в результате серии авиаударов по сектору Газа погибли по меньшей мере семь человек. В частности, 5-летняя девочка. Еще 40 человек получили ранения.

Также ликвидировали руководителя "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари. В радиусе 80 километров от сектора объявили "особую ситуацию". Этот режим используется для предоставления властям больших полномочий по защите гражданского населения.

В сети публикуют видео с последствиями попаданий. Над многоэтажкой поднялся огромный столб дыма.

Что этому предшествовало

Террористы "Хизбаллы" перекрыли дороги и изолировали палестинское население в приграничных районах. Тысячи палестинцев не могут воспользоваться закрытым пунктом пропуска "Эрез".

Поэтому в Минобороны Израиля предупредили, что их время ограничено, а угрозу устранят.

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