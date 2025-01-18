Израиля одобрил соглашение с ХАМАС: когда начнут освобождать заложников

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Решение приняли после более чем шестичасового заседания правительства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление на сайте правительства Израиля. Соглашение вступит в силу в воскресенье в 06:30 по Гринвичу.

Смотрите также Освобождение заложников ожидается уже в воскресенье: что изменилось после соглашения между ХАМАС и Израилем

Когда начнет действовать соглашение между Израилем и ХАМАС

Кабинет министров Израиля утвердил соглашение с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

Решение ратифицировали после более чем шестичасового заседания. Группа из 33 министров поддержала соглашение, опираясь на рекомендацию, которую ранее в пятницу выразил кабинет безопасности. "За" проголосовали 24 члена правительства, 8 высказались "против".

Режим прекращения огня вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 06:30 по Гринвичу.

Напомним, что накануне Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, что "вызвало кризис в последний момент". Заседание правительства Израиля откладывали до подтверждения согласия ХАМАС со всеми условиями соглашения.