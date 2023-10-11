Это нелюди: посол Израиля в Украине назвал цели ХАМАС и Ирана в войне

Война между Израилем и ХАМАС продолжается. Ситуация в секторе Газа усложняется с каждым днем и все из-за циничной цели террористов. Оправдания действиям боевиков ХАМАСа нет.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал 24 Каналу, чего пытаются достичь террористы в Израиле. К сожалению, как и российские захватчики, они не гнушаются ничем для циничной цели.

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Главная цель ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что цель ХАМАС – это уничтожение евреев, поэтому таким поступкам не может быть оправдание. В то же время, добавил Байден, ХАМАС не представляет интересов всех жителей Палестины.

С этим согласен и посол Израиля в Украине.

У ХАМАС всегда одна цель – уничтожить Израиль, уничтожить евреев. Вы видели, какие зверства и теракты они совершали. Это изверги,

– подчеркнул Михаэль Бродский.

Однако есть режимы, поддерживающие действия ХАМАСа. В частности, речь идет об иранском режиме. Кроме того, Иран также не скрывает намерений уничтожить Израиль, он также не хотел допустить налаживания дипломатических отношений с Саудовской Аравией.

"В общем они хотели дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, развязав там полномасштабную войну. И, собственно, повлиять на все происходящее в мире, потому что сегодня все взаимосвязано", – объяснил посол Израиля.

Как и ситуация в Украине влияет на Ближний Восток, так и наоборот – ситуация на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине, Европе и Соединенных Штатах Америки.

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Гуманитарная ситуация в Секторе Газа

Как и Джо Байден, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что следует разграничивать палестинский народ и боевиков ХАМАС. Поэтому Палестинскую администрацию планируют и дальше финансово поддерживать в Евросоюзе.

Мы обсуждаем это с Европейским Союзом и сделаем все, чтобы средства, если они будут направлены, будут использованы только на гуманитарные цели. Мы понимаем, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа будет становиться все сложнее, но и понимаем, кто в этом виноват,

– заметил Бродский.

ХАМАС, фактически держащий в заложниках 2 миллиона жителей Сектора Газа, еще и прикрывается этими людьми как живым щитом. Действительно, обвинения должны звучать в сторону террористов.

Добавим, что по данным миссии ООН, более 200 тысяч человек уже уехали из Сектора Газа. Сейчас работают над тем, чтобы эвакуировать иностранцев из опасной зоны. Там проживают и украинцы.

"Все, что от нас зависит, для того чтобы их можно было эвакуировать, мы сделаем. Что касается эвакуации палестинцев, проживающих в Секторе Газа, то это вопросы, которые должны решать с Египтом", – пояснил посол Израиля.

Если Египет готов принять беженцев, границы для пострадавших могут открыть. Очевидно, что границы Израиля будут закрыты.

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