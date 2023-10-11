Это нелюди: посол Израиля в Украине назвал цели ХАМАС и Ирана в войне
Война между Израилем и ХАМАС продолжается. Ситуация в секторе Газа усложняется с каждым днем и все из-за циничной цели террористов. Оправдания действиям боевиков ХАМАСа нет.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал 24 Каналу, чего пытаются достичь террористы в Израиле. К сожалению, как и российские захватчики, они не гнушаются ничем для циничной цели.
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Главная цель ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что цель ХАМАС – это уничтожение евреев, поэтому таким поступкам не может быть оправдание. В то же время, добавил Байден, ХАМАС не представляет интересов всех жителей Палестины.
С этим согласен и посол Израиля в Украине.
У ХАМАС всегда одна цель – уничтожить Израиль, уничтожить евреев. Вы видели, какие зверства и теракты они совершали. Это изверги,
– подчеркнул Михаэль Бродский.
Однако есть режимы, поддерживающие действия ХАМАСа. В частности, речь идет об иранском режиме. Кроме того, Иран также не скрывает намерений уничтожить Израиль, он также не хотел допустить налаживания дипломатических отношений с Саудовской Аравией.
"В общем они хотели дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, развязав там полномасштабную войну. И, собственно, повлиять на все происходящее в мире, потому что сегодня все взаимосвязано", – объяснил посол Израиля.
Как и ситуация в Украине влияет на Ближний Восток, так и наоборот – ситуация на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине, Европе и Соединенных Штатах Америки.
Михаэль Бродский о цели ХАМАС в войне против Израиля: смотреть видео
Гуманитарная ситуация в Секторе Газа
Как и Джо Байден, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что следует разграничивать палестинский народ и боевиков ХАМАС. Поэтому Палестинскую администрацию планируют и дальше финансово поддерживать в Евросоюзе.
Мы обсуждаем это с Европейским Союзом и сделаем все, чтобы средства, если они будут направлены, будут использованы только на гуманитарные цели. Мы понимаем, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа будет становиться все сложнее, но и понимаем, кто в этом виноват,
– заметил Бродский.
ХАМАС, фактически держащий в заложниках 2 миллиона жителей Сектора Газа, еще и прикрывается этими людьми как живым щитом. Действительно, обвинения должны звучать в сторону террористов.
Добавим, что по данным миссии ООН, более 200 тысяч человек уже уехали из Сектора Газа. Сейчас работают над тем, чтобы эвакуировать иностранцев из опасной зоны. Там проживают и украинцы.
"Все, что от нас зависит, для того чтобы их можно было эвакуировать, мы сделаем. Что касается эвакуации палестинцев, проживающих в Секторе Газа, то это вопросы, которые должны решать с Египтом", – пояснил посол Израиля.
Если Египет готов принять беженцев, границы для пострадавших могут открыть. Очевидно, что границы Израиля будут закрыты.
Украинцы пытаются уехать из Израиля: что известно
- В Министерство иностранных дел Украины поступило более 1000 заявок от желающих украинцев выехать из Израиля и Сектора Газа. Из-за отмененных авиарейсов около 700 украинцев не могут покинуть территорию Израиля.
- Кроме того, 170 украинцев хотят уехать из Сектора Газа. В МИД подчеркнули, что круглосуточно прорабатывают обращения наших граждан, оказавшихся в сложном положении. В то же время провести эвакуацию очень сложно из-за обострения боевых действий.
- Заметим, что уже подтверждено гибель трех украинцев в Израиле. Как стало известно 9 октября, украинским дипломатам удалось провести спасательную операцию и вывезти раненого украинского мальчика из города Сдерот.