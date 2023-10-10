"Не война, а резня": в освобожденном кибуце в Израиле нашли тела 40 детей и младенцев, – СМИ

Боевики ХАМАС продолжают совершать военные преступления о гражданском населении Израиля. Так, в одном из освобожденных населенных пунктов страны израильские солдаты обнаружили 40 тел погибших детей и младенцев

По предварительным данным, эти дети стали жертвами атаки палестинских боевиков из Сектора Газа. У некоторых из израильских младенцев были также отрублены головы.

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Израильские солдаты обнаружили 40 тел младенцев

Представители печати 10 октября были приглашены осмотреть кибуц Кфар-Аза, которую обстреляли террористы из Сектора Газы. Там ЦАХАЛ продолжает вывозить тела жертв из домов, где их убили палестинские боевики. В настоящее время известно более 200 обнаруженных тел гражданских граждан.

Кроме того, журналисты увидели, что припаркованные на улице автомобили израильской общины сгорели дотла. По предварительным данным, более 70 вооруженных боевиков вторглись в общину, а после того как их ликвидировали солдаты ЦАХАЛ, их тела все еще лежат на земле.

Прокомментировал события в Кфар-Азе генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув. Он подчеркнул, что там происходила "настоящая резня".

Это не война, это не поле сражения. Вы видите младенцев, мать, отца в их спальнях, в защищенных комнатах, и как террористы их убили,

– сказал он.

В то же время военный отказался комментировать вопрос об общем количестве жертв в этом кибуце.

Сейчас граница Кфар-Азы все еще горячая точка на линии фронта, там солдаты ЦАХАЛ стоят наготове по поводу любых потенциальных угроз от террористов. Кроме того, журналисты увидели ракеты в небе и выстрелы минометов, а также слышали звуки артиллерии.

Журналисты увидели дебошир, который совершали ХАМАС в Кфар-Азе / Видео i24news

Израильская армия выносит жертв, покрытых простынями из домов. Однако пока нет точного количества погибших в этом кибуке, ведь из-за многочисленных мин-ловушек солдатам все еще было трудно проверить каждый дом.

Но первоначально армейское подразделение посвящает себя изъятию тел израильских гражданских. Журналисты видили, как их, покрытых простынями, выносят из собственных домов, где они были убиты. ЦАХАЛ пока нет точного количества жертв.

Напоследок солдаты отметили, что находили младенцев с отрезанными головами, а также целые семьи расстрелянных в своих кроватях. Там также есть обугленные дома, поскольку террористы сожгли их, чтобы изгнать скрывавшихся внутри мирных жителей.

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