Из Ливана по Израилю выпустили примерно 15 ракет: в ответ ЦАХАЛ атаковал Хезболлу

Между Израилем и палестинскими боевиками продолжаются активные боевые действия. Так, в ЦАХАЛ заявили, что на израильскую территорию из Ливана запустили около 15 ракет.

В настоящее время юг Ливана контролирует враждебная к Израилю группировка Хезболла. В конце концов, израильская армия смогла ответить своим противникам с ливанской стороны.

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Ливан выпустил по Израилю более 15 ракет

В ЦАХАЛ подчеркнули, что с ливанской территории на Израиль вторично пустили ракеты, вероятно, боевики группировки Хезболла. В общей сложности по израильской территории выпустили около 15 ракет.

Истребители ПВО успешно перехватили четыре ракеты, десять других упали на открытую местность,

– отметили в Армии обороны Израиля.

В конце концов, эта провокация с ливанской стороны не осталась без ответа израильтян. Через 20 минут после обстрела в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные атаковали военные объекты Хезболлы.

"В ответ на обстрелы, совершенные недавно с территории Ливана, танки ЦАХАЛ атаковали два наблюдательных пункта террористической организации Хезболла", – говорится в сообщении.

В заключение в ЦАХАЛ заверили, что израильская армия готова к любым возможным сценариям эскалации конфликта. Поэтому военные продолжат защищать жителей государства Израиль.

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