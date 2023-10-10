Из Ливана по Израилю выпустили примерно 15 ракет: в ответ ЦАХАЛ атаковал Хезболлу
Источник:Армия обороны Израиля
Между Израилем и палестинскими боевиками продолжаются активные боевые действия. Так, в ЦАХАЛ заявили, что на израильскую территорию из Ливана запустили около 15 ракет.
В настоящее время юг Ливана контролирует враждебная к Израилю группировка Хезболла. В конце концов, израильская армия смогла ответить своим противникам с ливанской стороны.
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Ливан выпустил по Израилю более 15 ракет
В ЦАХАЛ подчеркнули, что с ливанской территории на Израиль вторично пустили ракеты, вероятно, боевики группировки Хезболла. В общей сложности по израильской территории выпустили около 15 ракет.
Истребители ПВО успешно перехватили четыре ракеты, десять других упали на открытую местность,
– отметили в Армии обороны Израиля.
В конце концов, эта провокация с ливанской стороны не осталась без ответа израильтян. Через 20 минут после обстрела в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные атаковали военные объекты Хезболлы.
"В ответ на обстрелы, совершенные недавно с территории Ливана, танки ЦАХАЛ атаковали два наблюдательных пункта террористической организации Хезболла", – говорится в сообщении.
В заключение в ЦАХАЛ заверили, что израильская армия готова к любым возможным сценариям эскалации конфликта. Поэтому военные продолжат защищать жителей государства Израиль.
Ранее на Израиль запускали ракеты из Ливана
- На границе Ливана и Израиля 9 октября звучали сигналы воздушной тревоги. Наконец стало известно, что над израильским воздушным пространством заметили 12 ракет, уничтоживших противоракетные системы обороны.
- В конце концов в Ливане заявили, что якобы сообщение о запуске ракет не соответствует действительности. Там также отметили, что, вероятно, пуски ракет "осуществили враждебные группировке Израиля", не назвав, кого именно они имеют в виду.
- К тому же впоследствии с ливанской границы в Израиль проникли несколько вооруженных боевиков, которых впоследствии ликвидировали военные ЦАХАЛ В Хезболле, в свою очередь, отрицали участие в этой провокации против Израиля. Однако в результате перестрелки на израильско-ливанской границе погибли два человека.