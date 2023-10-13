Армия обороны Израиля заявила, что за ночь ударила по 750 военным объектам ХАМАС

За минувшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере Сектора Газы. В частности, по подземным туннелям боевиков ХАМАС.

Также солдаты ЦАХАЛ из специального подразделения обстреляли троих боевиков ХАМАС. Это произошло в военном командном центре в городе Газа.

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Какие объекты ночью обстрелял ЦАХАЛ

Как сообщила Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ в течение ночи нанес удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, военным комплексам и постам.

Также были обстреляны склады оружия и резиденции боевиков, которые использовались в качестве военных командных центров.

Десятки истребителей нанесли удары по многочисленным военным объектам ХАМАС в Секторе Газы, включая 12 военных подразделений ХАМАС, каждое из которых расположено в многоэтажном здании, которое ХАМАС использует для террористических целей.

– заявили в ЦАХАЛ.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛ из специального подразделения обстреляли трех боевиков ХАМАС, специализирующихся на минометных обстрелах в Секторе Газы, откуда снаряды были запущены в сторону территории Израиля.

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