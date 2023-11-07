Подобная ситуация происходит на многих уровнях – от лидеров государств и к пользователям соцсетей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Григорий Тамар, отметив, что Израиль делает все для своей же защиты.
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Снова "все не так однозначно"
Почему-то, выражая поддержку палестинцам, люди забывают о начале войны. Ведь 7 октября именно палестинские боевики начали наносить по территории Израиля.
Израильские солдаты покинули территорию Сектора Газы еще 18 лет назад, это было добровольное решение. Кроме того, к 7 октября ежедневно в Израиль приходило около 50 тысяч человек на работу.
У нас годами зарабатывали деньги. А сейчас выяснилось, что все эти люди шпионили, передавали развединформацию. Сейчас на Западе не просто люди, которые говорят, что "не все так однозначно", но и начинают объяснять, что у нас, мол, "непропорциональная реакция". А какая у нас должна быть реакция? Мы им цветы после этого должны подарить?,
– подчеркнул Григорий Тамар.
Более 1400 человек убили боевики ХАМАС всего за один день, из которых абсолютное большинство – гражданские. Более 300 человек пленили, среди которых не только израильтяне, но и многие граждане других стран.
"Мы не проводим ковровые бомбардировки как Россия. Мы проводим точную бомбардировку, и это после того, как неоднократно призывали жителей северной части Сектора Газа переместиться в северную. По северной части авиаударов не наносят", – подчеркнул военный эксперт.
В то же время, Египет почти месяц не открывал гуманитарный коридор и принять беженцев на свою территорию. А Иордания и вовсе заявила, что если будут расселять людей из Сектора Газы – это будет восприниматься как объявление войны со стороны Израиля.
Григорий Тамар о палестинском вопросе: смотреть видео
У Израиля есть только один союзник
"Никто не хочет решать палестинскую проблему, она не нужна палестинцам. Никому они не интересны. Палестинцы – это инструмент давления на Израиль и инструмент уничтожения Израиля. И кроме Израиля никто никогда не решал гуманитарные проблемы этих людей", – подчеркнул Тамар. .
Сейчас же главный штаб ХАМАС расположен в подземном бункере больницы, построенной израильскими властями в конце 60-х годов. Фактически медучреждение с сотнями госпитализированных превратили в крепость.
После Холокоста неприлично быть антисемитом, но зато очень хорошо бороться с израильской "военщиной". Это сейчас "в тренде". У нас, кроме Соединенных Штатов, в большинстве своем нет союзников. Хотя они стали союзником, когда поняли, что это выгодно – с начала 70-х годов,
– заметил военный эксперт.
В этом контексте также следует сказать, что в историческом разрезе у народов Украины и Израиля много общего. И сегодня очень важно объединить усилия и быть друг другу полезными, ведь во многих сферах это может быть взаимовыгодно.
В мире поддерживают Палестину: что известно
- Лидер Турции Реджеп Эрдоган недавно открыт выразил поддержку Палестине и показал резкую антисемитскую позицию. ХАМАС, по его мнению, не террористическая, а "освободительная" организация. Эрдоган даже возглавил многотысячный митинг в Анкаре.
- К слову, в поддержку Палестины и солидарность с Сектором Газа выступила и Грета Тунберг. Почему о преступлениях палестинских боевиков экоактивистка ничего не сказала.
- Однако даже если упустить поддержку влиятельных лиц, показательна ситуация в соцсетях. В частности, огромное количество западных пользователей выступают за поддержку палестинцев. При этом пытаются даже не упоминать о военных преступлениях ХАМАС, а иногда их показывают как "освободителей".