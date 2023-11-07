Подібна ситуація відбувається на багатьох рівнях – від лідерів держав і до користувачів соцмереж. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Григорій Тамар, наголосивши на тому, що Ізраїль робить усе для свого ж захисту.

Читайте більше Евакуація українців, Ізраїль назвав умови припинення вогню: війна на Близькому Сході триває

Знову "все не так однозначно"

Чомусь, висловлюючи підтримку палестинцям, люди забувають про початок війни. Адже 7 жовтня саме палестинські бойовики почали завдавати по території Ізраїлю.

Натомість ізраїльські солдати покинули територію Сектора Гази іще 18 років тому, це було добровільне рішення. Крім того, до 7 жовтня щоденно до Ізраїлю приходило близько 50 тисяч людей на роботу.

У нас роками заробляли гроші. А зараз з'ясувалось, що всі ці люди шпигували, передавали розвідінформацію. Зараз на Заході не просто є люди, які кажуть, що "не все так однозначно", а й починають пояснювати, що у нас, мовляв, "непропорційна реакція". А яка у нас мала бути реакція? Ми їм квіти після цього маємо подарувати?,

– наголосив Григорій Тамар.

Понад 1400 осіб вбили бойовики ХАМАС лише за один день, з яких абсолютна більшість – цивільні. Понад 300 людей взяли в полон, серед яких не лише ізраїльтяни, але й багато громадян інших країн.

"Ми не проводимо килимові бомбардування, як Росія. Ми проводимо точне бомбардування, і це після того, як неодноразово закликали мешканців північної частини Сектора Гази переміститись до північної. По північній частині авіаударів не завдають", – наголосив військовий експерт.

Водночас Єгипет майже місяць не відкривав гуманітарний коридор і прийняти біженців на свою територію. А Йорданія й узагалі заявила, що якщо розселятимуть людей з Сектора Гази – сприйматиме це як оголошення війни з боку Ізраїлю.

Григорій Тамар про палестинське питання: дивитись відео

В Ізраїлю є лише один союзник

"Ніхто не хоче розв'язувати палестинську проблему, вона не потрібна палестинцям. Нікому вони не цікаві. Палестинці – це інструмент тиску на Ізраїль та інструмент знищення Ізраїлю. І крім Ізраїлю ніхто ніколи не розв'язував гуманітарні проблеми цих людей", – підкреслив Тамар.

Зараз же головний штаб ХАМАС розміщений в підземному бункері лікарні, яку побудувала ізраїльська влада в кінці 60-х років. Фактично медзаклад із сотнями госпіталізованих перетворили у фортецю.

Після Голокосту непристойно бути антисемітом, але зате дуже добре боротись з ізраїльською "вояччиною". Це зараз "в тренді". У нас, крім Сполучених Штатів, здебільшого немає союзників. Хоч стали вони союзником, коли зрозуміли, що це вигідно – з початку 70-х років,

– зауважив військовий експерт.

В цьому контексті також варто сказати, що в історичному розрізі у народів України та Ізраїлю є багато спільного. І на сьогодні дуже важливо об'єднати зусилля та бути одне одному корисними, адже в багатьох сферах це може бути взаємовигідно.

У світі підтримують Палестину: що відомо