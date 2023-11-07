Подібна ситуація відбувається на багатьох рівнях – від лідерів держав і до користувачів соцмереж. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Григорій Тамар, наголосивши на тому, що Ізраїль робить усе для свого ж захисту.
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Знову "все не так однозначно"
Чомусь, висловлюючи підтримку палестинцям, люди забувають про початок війни. Адже 7 жовтня саме палестинські бойовики почали завдавати по території Ізраїлю.
Натомість ізраїльські солдати покинули територію Сектора Гази іще 18 років тому, це було добровільне рішення. Крім того, до 7 жовтня щоденно до Ізраїлю приходило близько 50 тисяч людей на роботу.
У нас роками заробляли гроші. А зараз з'ясувалось, що всі ці люди шпигували, передавали розвідінформацію. Зараз на Заході не просто є люди, які кажуть, що "не все так однозначно", а й починають пояснювати, що у нас, мовляв, "непропорційна реакція". А яка у нас мала бути реакція? Ми їм квіти після цього маємо подарувати?,
– наголосив Григорій Тамар.
Понад 1400 осіб вбили бойовики ХАМАС лише за один день, з яких абсолютна більшість – цивільні. Понад 300 людей взяли в полон, серед яких не лише ізраїльтяни, але й багато громадян інших країн.
"Ми не проводимо килимові бомбардування, як Росія. Ми проводимо точне бомбардування, і це після того, як неодноразово закликали мешканців північної частини Сектора Гази переміститись до північної. По північній частині авіаударів не завдають", – наголосив військовий експерт.
Водночас Єгипет майже місяць не відкривав гуманітарний коридор і прийняти біженців на свою територію. А Йорданія й узагалі заявила, що якщо розселятимуть людей з Сектора Гази – сприйматиме це як оголошення війни з боку Ізраїлю.
Григорій Тамар про палестинське питання: дивитись відео
В Ізраїлю є лише один союзник
"Ніхто не хоче розв'язувати палестинську проблему, вона не потрібна палестинцям. Нікому вони не цікаві. Палестинці – це інструмент тиску на Ізраїль та інструмент знищення Ізраїлю. І крім Ізраїлю ніхто ніколи не розв'язував гуманітарні проблеми цих людей", – підкреслив Тамар.
Зараз же головний штаб ХАМАС розміщений в підземному бункері лікарні, яку побудувала ізраїльська влада в кінці 60-х років. Фактично медзаклад із сотнями госпіталізованих перетворили у фортецю.
Після Голокосту непристойно бути антисемітом, але зате дуже добре боротись з ізраїльською "вояччиною". Це зараз "в тренді". У нас, крім Сполучених Штатів, здебільшого немає союзників. Хоч стали вони союзником, коли зрозуміли, що це вигідно – з початку 70-х років,
– зауважив військовий експерт.
В цьому контексті також варто сказати, що в історичному розрізі у народів України та Ізраїлю є багато спільного. І на сьогодні дуже важливо об'єднати зусилля та бути одне одному корисними, адже в багатьох сферах це може бути взаємовигідно.
У світі підтримують Палестину: що відомо
- Лідер Туреччини Реджеп Ердоган віднедавна відкрито висловив підтримку Палестині та показав різку антисемітську позицію. ХАМАС, на його думку, є не терористичною, а "визвольною" організацією. Ердоган навіть очолив багатотисячний мітинг в Анкарі.
- До слова, на підтримку Палестини та солідарність із Сектором Гази виступила і Грета Тунберг. Чомусь про злочини палестинських бойовиків екоактивістка нічого не сказала.
- Однак навіть, якщо упустити підтримку впливових осіб, показовою є ситуація у соцмережах. Зокрема, величезна кількість західних користувачів виступають за підтримку палестинців. При цьому намагаються навіть не згадувати про воєнні злочини ХАМАС, а подекуди їх показують як "визволителів".