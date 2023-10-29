Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що можна побачити, як у соціальних мережах наростають хвилі обурення від людей, які незадоволені діями Ізраїлю. Такі наративи запускають ті, хто підтримує Палестину.

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Серед людей хочуть посіяти сумніви

Навіть у соціальних мережах, на найнижчих рівнях відбуваються маніпуляції – люди у цих групах намагаються показати нібито ХАМАС взагалі не існує, а мовиться винятково про Палестину.

Вони не згадують про вбивства зґвалтування, мародерство, заручників та ще багато інших речей. Наприклад, що в них (ХАМАС – 24 Канал) склади, розташовані в лікарнях, школах або дитячих садочках,

– розповів Ігор Рейтерович.

З іншого боку, надходить хвиля інформації від Ізраїлю, де хочуть показати, що відбувається насправді. Відтак, країна у складній ситуації, їм інформаційно протистоїть велика кількість арабських країн.

Під час мітингів на підтримку Палестини у різних країнах, поліція могла застосовувати достатньо жорсткі дії. Але, за словами політолога, вони абсолютно виправдані, бо мітинги часто переростають у погроми або сутички з поліцією.

"Люди, які живуть у західних країнах, з одного боку користуються перевагами демократії та виходять на мітинги, але починають забувати, що демократія також має свої обмеження, права та обов'язки", – додав Рейтерович.

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Найскладнішою для країни є ситуація з лідерами думок, які не є вихідцями з Палестини чи інших держав, а, наприклад, європейцями чи американцями. Вони підтримують позицію про те, що "не все так однозначно".

При цьому вони досить однобоко судять про події, що відбуваються, а частина взагалі перебуває у полоні теорій змови чи конспірологічних теорій,

– зауважив політолог.

Так, ці люди сіють сумніви серед населення. Загалом, це проблема західних суспільств – намагання грати у дві позиції, побачити обидві сторони. Як правило, це створює проблеми для однієї зі сторін і сьогодні це Ізраїль.

"Росія також намагалася грати у цю гру. За дивним збігом обставин, частина інтелектуалів, яка зараз виступає проти Ізраїлю, у своїх попередніх виступах розповідали про неоднозначність ситуації в російсько-українській війні", – підсумував політолог.

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