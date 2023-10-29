Зазначимо, що Сектор Гази був без зв’язку з вечора 27 жовтня. Саме тоді ізраїльські військові посилили наземні атаки.

Важливо Ізраїль вкотре терміново закликав цивільне населення півночі Гази евакуюватись на південь

У Секторі Гази поступово відновлюється зв’язок

Так, у Секторі Газа з'явився інтернет та зв’язок. Їх не було півтора дня.

Водночас Ілон Маск заявив, що жоден термінал супутникового зв'язку мережі Starlink не спробував підключитися з Гази. А якщо термінал підключиться, буде вжито надзвичайних заходів, щоб підтвердити, що він використовується виключно з гуманітарною метою. За його словами, перед включенням терміналів буде проведено перевірку безпеки спільно з владою США та Ізраїлю.

Зверніть увагу! Через відсутність зв’язку 28 жовтня жодна вантажівка з допомогою не в'їхала до Сектора Гази. Крім цього, команди палестинського Червоного півмісяця всередині анклаву не могли зв’язатися з єгипетським Червоним півмісяцем або персоналом ООН.

Нетаньягу офіційно заявив про початок наземної операції в Секторі Гази

Напередодні 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про початок наземної операції у Секторі Гази. Він розповів, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введення нових наземних сил на територію, контрольовану бойовиками.

Нетаньягу зазначив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі. Мовиться про знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, а також повернення додому заручників.