Зазначимо, що Сектор Гази був без зв’язку з вечора 27 жовтня. Саме тоді ізраїльські військові посилили наземні атаки.
Важливо Ізраїль вкотре терміново закликав цивільне населення півночі Гази евакуюватись на південь
У Секторі Гази поступово відновлюється зв’язок
Так, у Секторі Газа з'явився інтернет та зв’язок. Їх не було півтора дня.
Водночас Ілон Маск заявив, що жоден термінал супутникового зв'язку мережі Starlink не спробував підключитися з Гази. А якщо термінал підключиться, буде вжито надзвичайних заходів, щоб підтвердити, що він використовується виключно з гуманітарною метою. За його словами, перед включенням терміналів буде проведено перевірку безпеки спільно з владою США та Ізраїлю.
Нетаньягу офіційно заявив про початок наземної операції в Секторі Гази
Напередодні 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про початок наземної операції у Секторі Гази. Він розповів, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введення нових наземних сил на територію, контрольовану бойовиками.
Нетаньягу зазначив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі. Мовиться про знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, а також повернення додому заручників.