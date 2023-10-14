Во время первого рейда в Сектор Газа нашли тела пленных израильтян, – ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила о найденных телах пленных израильтян. Их взяли в плен боевики ХАМАС.

Тела обнаружили во время первого рейда на территорию Сектора Газа. Их обнаружили военные ЦАХАЛ.

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Найдены тела пленных израильтян

По словам военных ЦАХАЛ, они обнаружили тела израильтян, находившихся в плену боевиков ХАМАС. Также бойцы уничтожили террористическую инфраструктуру и отряды.

Отмечается, что первую наземную операцию ЦАХАЛ в Газе провели после того, как тысячи палестинцев покинули северную часть анклава и уехали на юг.

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Напомним, что 13 октября палестинцы начали эвакуацию с севера Сектора Газа. Люди идут на юг даже пешком.

В ЦАХАЛ сообщали, что они уже совершили рейды на территории Сектора Газы – искали заложников и уничтожали террористов и оружие.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛ обезвредили террористические очаги и инфраструктуру, расположенные в этом районе, в частности, ячейку ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты в сторону израильской территории.

По состоянию на утро 14 октября известно об 1 200 убитых израильтянах и 3 192 раненых из-за атак террористов ХАМАС.