Боевики, руководившие нападением на Израиль: в секторе Газа ликвидировали элитное подразделение ХАМАС

Армия обороны Израиля в ночь на 12 октября уничтожила элитное подразделение боевиков, руководивших нападением 7 октября. Бойцы ЦАХАЛ также ликвидировали высокопоставленных военнослужащих ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля. В ведомстве также отметили, что ликвидируют всех боевиков ХАМАС, причастных к началу кровопролитной войны.

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ЦАХАЛ ликвидировал элитные подразделения в секторе Газа

Ночью 12 октября Армия обороны Израиля ликвидировала элитное подразделение "Нухба". Как пояснили в пресс-службе, это элитные службы ХАМАС, формируемые из боевиков, отобранных высокопоставленными лицами террористической организации. Боевики "Нухбы" были хорошо подготовлены для разных атак – засады, рейды, штурмы, проникновение через туннели ХАМАС. Также элитное подразделение было готово вести противотанковый, ракетный или снайперский огонь во время террористических атак.

В секторе Газа ликвидировали элитное подразделение ХАМАС: смотрите видео

ЦАХАЛ ночью отработал сразу по нескольким целям в Секторе Газа. Нанося удары по командным центрам командования ХАМАС, Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военнослужащего военно-морских сил ХАМАС – Мухаммед Абу Шамала. Также в ночные отработки ЦАХАЛ ликвидировал боевика Мустафу Шахина. Известно, что он снимал и транслировал нападение на юг Израиля.

К слову, в секторе Газа сообщают, что погибли по меньшей мере 1 200 человек. Впрочем, там не уточняют сколько жертв среди боевиков ХАМАС.

Удары ЦАХАЛ по территории Сектора Газы ХАМАС: смотрите видео

Террористы ХАМАС убили украинских ученых

Утром 121 октября стало известно, что боевики ХАМАС расстреляли в Израиле супругов ученых, родом из Украины. Сергей Гредескула вместе с супругой Викторией переехали из Харькова в Израиль еще в 90-е годы. Сергей был именитым ученым, доктором физико-математических наук и лауреатом Государственной премии УССР, а Виктория – доктором математических наук.

Профессор Гредескула и его жена были убиты террористами, ворвавшимися в их дом в городе Офаким. Обоим погибшим было по 81 году,

– сообщил друг семье.