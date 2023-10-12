Про це інформує пресслужба Армії оборони Ізраїлю. У відомстві також наголосили, що ліквідують усіх бойовиків ХАМАС, які причетні до початку кровопролитної війни.

Хронологія подій Троє загиблих українців та нові удари по Сектору Гази: що відбувається зараз на Близькому Сході

ЦАХАЛ ліквідував елітні підрозділи в Секторі Гази

Уночі 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала елітний підрозділ "Нухба". Як пояснили у пресслужбі, це елітні служби ХАМАС, які формуються з бойовиків, відібраних високопоставленими особами терористичної організації. Бойовики "Нухби" були добре підготовлені для різних атак – засідки, рейди, штурми, проникнення через тунелі ХАМАС. Також елітний підрозділ був готовий вести протитанковий, ракетний чи снайперський вогонь під час терористичних атак.

У Секторі Гази ліквідували елітний підрозділ ХАМАС: дивіться відео

ЦАХАЛ уночі відпрацював відразу по кількох цілях у Секторі Гази. Завдаючи ударів по командних центрах командування ХАМАС, Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого військовослужбовця військово-морських сил ХАМАС – Мухаммед Абу Шамала. Також під час нічних відпрацювань ЦАХАЛ ліквідував бойовика Мустафу Шахіна. Відомо, що він знімав і транслював напад на південь Ізраїлю.

До слова, у Секторі Гази повідомляють, що загинуло щонайменше 1 200 осіб. Втім, там не уточнюють, скільки жертв серед бойовиків ХАМАС.

Удари ЦАХАЛ по території Сектора Гази ХАМАС: дивіться відео

Терористи ХАМАС вбили українських вчених

Зранку 121 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАС розстріляли в Ізраїлі подружжя вчених, родом з України. Сергій Гредескула разом з дружиною Вікторію переїхали з Харкова до Ізраїлю ще у 90-ї роки. Сергій був іменитим вченим, доктором фізико-математичних наук і лауреатом Державної премії УРСР, а Вікторія – доктором математичних наук.

Професор Гредескула та його дружина були вбиті терористами, які увірвалися до їхнього будинку в місті Офакім. Обом загиблим було по 81 року,

– повідомив друг сім'ї.