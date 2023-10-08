На юге Израиля есть подозрение на новое проникновение боевиков, а в Иерусалиме начались стычки

Местные власти предупредили жителей южной части Израиля об опасности. На территорию еврейского государства могли снова проникнуть боевики ХАМАС.

Боевики ХАМАС могли 8 октября повторно попасть на южную часть Израиля. Такое подозрение имеется у местных властей.

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Что сказали жителям юга Израиля

Жителей Сдерота предупредили о возможности проникновения боевиков ХАМАС в этот населенный пункт. Поэтому представители муниципалитета приказали им оставаться дома. Местное население призвали находиться вблизи охраняемых помещений и ни в коем случае не выходить на улицу.

Гражданских также попросили закрыть двери и окна. Похожее предписание перед этим получили и жители соседнего города Мефальсим. Оба населенных пункта расположены близко к Сектору Газа. Израильские военные их охраняют и ждут вероятного появления ХАМАС.

В Иерусалиме начались стычки

Сообщается, что в Восточном Иерусалиме и Хевроне (Палестинская автономия) начались столкновения между израильскими силовыми структурами и местным населением.

Фото стычек в Иерусалиме и Хевроне: видео из соцсетей



Местные СМИ пишут, что двух подозреваемых полиция арестовала возле синагоги в иерусалимском районе Писгат Зеев. У них был при себе нож, кипа и ожерелье со звездой Давида. Правоохранители предполагают, что эти местные жители хотели притвориться евреями.

Люди массово бегут: видео из соцсетей



На кадрах, распространяющихся по соцсетям, можно увидеть, что на улицах применяются дымовые и свето-шумовые гранаты. Также на некоторых видео можно услышать стрельбу.

На улице применили дымовые гранаты: видео из соцсетей



На улице слышны звуки стрельбы: видео из соцсетей

