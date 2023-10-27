Жители Сектора Газа говорят о вводе войск Израиля: СМИ показали фото воздушных атак
Источник:Haaretz
В Секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ уже вел свои войска на территорию региона. Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке.
27 октября ЦАХАЛ заявил, что увеличит количество воздушных атак по Сектору Газа в этот вечер. Палестинцы сообщают, что войска Израиля уже вошли в Газу.
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ЦАХАЛ уже вошел в Газу
В сети распространяются фотографии из Сектора Газа. Сообщается, что на севере региона раздаются мощные взрывы. Жители Газы тем временем говорят про введенния израильських войск.
Сектор Газа в огне: фото
Ранее глава МИД Иордани заявил, что Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа. Также арабские СМИ писали, что ЦАХАЛ зашел на север Сектора Газы и там идет бой.
В то же время, как пишет ABC News, представитель Армии обороны Израиля опроверг, что сегодняшние действия Израиля являются официальным началом военной операции.
"Это момент истины" – реакция ООН
Между тем, реагируя на события на Ближнем Востоке, Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Генсек ООН Антониу Гуттериш прокомментировал ужесточение операции Израиля в Газе постом в твиттере.
Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безусловному освобождению всех заложников и доставке жизненно необходимых запасов в необходимом масштабе. Каждый должен взять на себя свои обязанности. Это момент истины. История рассудит всех нас,
– отреагировал генсек.
Известно, что резолюцию о прекращении огня поддержали 120 стран, 14 выступили против, 45 стран не голосовали. Среди тех, кто высказался против, – США, Венгрия, Чехия, Хорватия и Австрия.
Как голосовали за резолюцию / Фото ООНОбратите внимание!
Между тем, боевики ХАМАС призвали палестинцев мобилизоваться для защиты Сектора Газы.