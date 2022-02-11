Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину

Израиль начал эвакуацию семей своих дипломатов на фоне угрозы российского вторжения. Кроме того, правительство страны рекомендует своим гражданам не ехать в Украину.

Также правительство страны обратилось к своим гражданам, проживающим в Украине. Им советуют пересмотреть необходимость пребывания в нашей стране.

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Израиль вывозит семьи дипломатов

На фоне угрозы вторжения Израиль начал эвакуацию семей дипломатов. Однако посольства будут работать в штатном режиме.

МИД Израиля принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов. Посольство продолжает свою работу,

– говорится в заявлении посольства.

Кроме того, в посольстве рекомендуют своим гражданам, которые находятся на территории нашего государства, зарегистрироваться на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Эвакуация дипломатов и рекомендации не посещать Украину

Из-за угрозы вторжения России в Украину уже ряд стран эвакуировали членов семей своих дипломатов. В частности, США, Великобритания, Австралия и другие. Однако посольства продолжают работать.

Также из-за угрозы вторжения иностранные страны рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Украину. Более того, Южная Корея вообще запретила поездки в нашу страну. Между тем Норвегия не рекомендует не только воздержаться от поездки в Украину, но и в Россию и Беларусь.

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