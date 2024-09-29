Израиль заявил о ликвидации одного из командиров "Хезболлы"

В результате авиаудара вечером в субботу, 28 сентября, в Бейруте был убит высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Набиль Каук.

В течение ночи израильские истребители нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Израильские военные ликвидировали чиновника "Хезболлы"

Израильские истребители под руководством Управления разведки ЦАХАЛа нанесли удар и ликвидировали Набиля Каука. Он был командующим подразделения превентивной безопасности "Хезболлы" и членом Центрального совета террористической организации.

Каук считался близким к высшему командованию "Хезболлы" и непосредственно участвовал в террористических нападениях на государство Израиль и его граждан, даже в последние дни,

– сообщили военные.

Каук присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах. В прошлом он занимал должности заместителя командующего южного региона в составе Оперативного совета, командующего южного региона и заместителя командующего оперативного совета.

К слову, днем ранее, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла еще один удар по району Дахие в Бейруте. Во время израильского авиаудара погиб главный командир разведывательного отдела "Хезболлы" Хасан Халил Яссин.