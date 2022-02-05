Соответствующее сообщение трем балтийским странам прислали из израильского министерства обороны. Об этом пишет американский журнал Breaking Defense со ссылкой на собственные источники.

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Любой вид косвенного вмешательства в этот кризис может повредить особым отношениям между Иерусалимом и Москвой. Все, что имеет хоть малейшую связь с ситуацией в этой части мира, должно предусматривать рассмотрение потенциальных последствий на очень высоком уровне,

– пояснил старший израильский эксперт по вопросам обороны.

Израиль устанавливает строгие правила в отношении "конечных пользователей" вооружения, продаваемого за рубеж, которые юридически ограничивают возможность покупателей передавать его третьей стране без разрешения производителя.

Предупредительный шаг был обусловлен опасениями, что Украина будет пытаться получить противотанковые ракетные комплексы Spike, производства предприятия израильских и немецких компаний.

Обратите внимание! Данные Стокгольмского международного института исследований мира свидетельствуют, что Израиль поддерживает политические отношения с Украиной, но за последнее десятилетие не продавал нашему государству вооружения.

Военная помощь Украине: что известно

Минобороны Чехии предоставит Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме этого, рассматривают возможность отправки на подмогу ВСУ своих военных.

Польское правительство решило выделить Киеву современные переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Премьер-министр Дании назвала ситуацию у границ Украины самой серьезной со времен Холодной войны. Именно поэтому ее страна может предоставить военную технику и оружие.

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