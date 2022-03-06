Израиль запретит на своей территории приземляться самолетам российских олигархов, – СМИ
Источник:The Times of Israel
В Израиле до сих пор не приняли решение о том, присоединяться ли к США и многим другим странам в санкциях против российских олигархов. Однако в стране готовятся запреты на полеты олигархов из России.
Согласно информации СМИ, управление аэропортов Израиля поручило сотрудникам аэропорта Бен-Гуриона не позволять долгосрочную стоянку частных самолетов россиян, находящихся под санкциями США, чтобы предотвратить их укрывательство в Израиле в попытке обойти санкции.
Важно Израильский премьер встретился с Путиным и поговорил по телефону с Зеленским
Новостной сайт Ynet сообщил, что власти Израиля создали также похожий приказ о запрете швартовать российским олигархам свои яхты в израильских портах.
Нас не следует рассматривать как страну, через которую можно обойти санкции,
– сказал неназванный израильский чиновник журналистам.
Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов. Их и их семьи отрезали от финансовой системы США, активы – заморозили, а имущество – заблокировано для использования.
3 марта Германия конфисковала мегаяхту российского миллиардера и друга главы Кремля Алишера Усманова. Речь идет о 156-метровой яхте Dilbar стоимостью в почти 600 миллионов долларов.
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