Израиль запретит на своей территории приземляться самолетам российских олигархов, – СМИ

В Израиле до сих пор не приняли решение о том, присоединяться ли к США и многим другим странам в санкциях против российских олигархов. Однако в стране готовятся запреты на полеты олигархов из России.

Согласно информации СМИ, управление аэропортов Израиля поручило сотрудникам аэропорта Бен-Гуриона не позволять долгосрочную стоянку частных самолетов россиян, находящихся под санкциями США, чтобы предотвратить их укрывательство в Израиле в попытке обойти санкции.

Важно Израильский премьер встретился с Путиным и поговорил по телефону с Зеленским

Новостной сайт Ynet сообщил, что власти Израиля создали также похожий приказ о запрете швартовать российским олигархам свои яхты в израильских портах.

Нас не следует рассматривать как страну, через которую можно обойти санкции,

– сказал неназванный израильский чиновник журналистам.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов. Их и их семьи отрезали от финансовой системы США, активы – заморозили, а имущество – заблокировано для использования.

3 марта Германия конфисковала мегаяхту российского миллиардера и друга главы Кремля Алишера Усманова. Речь идет о 156-метровой яхте Dilbar стоимостью в почти 600 миллионов долларов.

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