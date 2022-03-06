Згідно з інформацією ЗМІ, управління аеропортів Ізраїлю доручило співробітникам летовища Бен-Гуріона не дозволяти довгострокову стоянку приватних літаків росіян, які перебувають під санкціями США, аби запобігти їх переховуванню в Ізраїлі в спробі обійти санкції.

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Новинний сайт Ynet повідомив, що влада Ізраїлю створила також схожий наказ щодо заборони швартувати російським олігархам свої яхти в ізраїльських портах.

Нас не слід розглядати як країну, через яку можна обійти санкції,

– сказав неназваний ізраїльський чиновник журналістам.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів. Їх та їхніх сім'ї відрізали від фінансової системи США, активи – заморозили, а майно – заблоковане для використання.

3 березня Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга очільника Кремля Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.

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