В Израиле через канализационный тоннель тюрьмы сбежали 6 террористов: видео с места происшествия

Из самой строгой тюрьмы Израиля "Гильбоа" утром 6 сентября сбежали 6 заключенных. 5 из них причастны к террористической группировке "Исламский джихад", а еще один – Захарий Зубейди – является лидером партии ФАТХ и, вероятно, организатором побега.

Как узникам удалось бежать

Вероятно, террористы вырыли туннель под туалетной кабинкой. Из тюрьмы они выбрались через канализационную шахту.

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Беглецов заметили фермеры. Именно они и обратились в полицию. Известно, что узники могли отправиться к границе с Иорданией или в сторону Джанина. Не исключено, что они разделились.

Управление тюрьмами Израиля подняло на ноги все службы. К поиску террористов привлекли военных, волонтеров и дроны. Инцидент уже обсудили премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава министерства внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

Руководство "Исламского джихада" назвало побег террористов "героической операцией, которая шокировала всю израильскую систему безопасности".

Смотрите видео о том, как сбежали террористы:

Что известно об узниках-беглецах

Все беглецы являются террористами. Их осудили за убийство, похищение, стрельбу, незаконное хранение оружия и террористические акты. Некоторым из них несколько раз выносили пожизненное заключение. Также известно, что двое из заключенных братья.

"Исламский джихад" – это палестинская военизированная группировка. Ее цель – создать независимое Палестинское Исламское государство на территории всей Палестины. Большинство западных стран признают эту организацию террористической.