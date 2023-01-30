Судя по обнародованным кадрам, на мосту находилось 3 – 4 единицы большой ремонтной техники.

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Чудом никто не погиб. Однако водители спецтехники пострадали. Они получили повреждение разной степени тяжести. Их оперативно доставили в больницу.

Полиция Израиля уже задержала руководителя строительства в Ришон-Леционе. Правоохранители начали расследование несчастного случая. Предпосылки и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Израиле упал мост с ремонтной техникой: смотрите видео

Заметим, что в Минске 8 января 2022 прямо на дорогу упал пешеходный мост. По информации белорусских чрезвычайников, в 03:15 они получили сообщение об обвале конструкции моста. Выяснилось, что произошло обрушение конструкций железобетонного моста через улицу Немига. На месте инцидента был организован штаб ликвидации ЧС. Там работали спасатели, полиция, ГАИ, аварийные и другие службы города.

А 5 сентября не повезло уже оккупантам. Тогда в воду упал бронеавтомобиль, пытавшийся проехать по разрушенному Антоновскому мосту. Прошло без жертв.