Судячи з оприлюднених кадрів, на мості перебувало 3 – 4 одиниці великої ремонтної техніки.

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Дивом, ніхто не загинув. Однак водії спецтехніки таки постраждали. Вони отримали пошкодження різного ступеня важкості. Їх оперативно доправили у лікарню.

Поліція Ізраїлю вже затримала керівника будівництва в Рішон-Леціоні. Правоохоронці почали розслідування нещасного випадку. Передумови та обставини інциденту з'ясовуються.

В Ізраїлі впав міст з ремонтною технікою: дивіться відео

Зауважимо, що у Мінську 8 січня 2022 року прямо на дорогу впав пішохідний міст. За інформацією білоруських надзвичайників, о 03:15 вони отримали повідомлення про обвал конструкції мосту. З'ясувалося, що сталося обвалення конструкцій залізобетонного моста через вулицю Немига. На місці інциденту організували штаб ліквідації НС. Там працюють рятувальники, міліція, ДАІ, аварійні та інші служби міста.

А 5 вересня не пощастило вже окупантам. Тоді у воду впав бронеавтомобіль, який намагався проїхати по зруйнованому Антонівському мосту. Минулося без жертв.