В Израиле отменят ограничения на въезд украинцев: Зеленский приветствовал решение

Владимир Зеленский 3 июля приветствовал решение Верховного суда Израиля. Оно обязывает правительство страны упразднить ограничения на въезд украинцев.

Украинский лидер заявил, что верховенство права и уважение прав человека – это то, что отличает настоящую и развитую демократию. Посольство Израиля возобновило свою работу в Киеве 17 мая.

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Приветствую решение Верховного суда государства Израиль, которое обязывает правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию,

– заявил президент.

Реакция Ермака

Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле – в июне 2022 года сообщал, что Украина рассматривает возможность приостановки безвиза с Израилем.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отреагировал на то, что суд отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль. Ермак заявил, что теперь украинцы смогут въезжать на территорию страны до 3 месяцев.

Глава ОП подчеркнул, что никаких ограничений для украинцев не существует и не должно существовать. Ермак поблагодарил суд за это решение.

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