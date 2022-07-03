Український лідер заявив, що верховенство права та повага до прав людини – це те, що вирізняє справжню і розвинену демократію. Посольство Ізраїлю відновило свою роботу у Києві 17 травня.

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Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію,

– заявив президент.

Зауважте! Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі – у червні 2022 року повідомляв, що Україна розглядає можливість призупинення безвізу з Ізраїлем.

Реакція Єрмака

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також відреагував на те, що суд скасував рішення МВС щодо обмеження в'їзду громадян України до Ізраїлю. Єрмак заявив, що тепер українці зможуть в'їжджати на територію країни до 3 місяців.

Глава ОП наголосив, що ніяких обмежень для українців не існує та не має існувати. Єрмак подякував суду за це рішення.

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