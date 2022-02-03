В Израиле отвергли возможность войны России с Украиной в ближайшее время

Израиль более оптимистично настроен относительно скопления российских войск у границ Украины. Правительство убеждено, что полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время не будет.

Мировая война вот-вот не начнется

Израиль не готовится к началу нового вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Яир Лапид.

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Сейчас оценка такова: мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война,

– сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас Израиль находится в сложной ситуации. Ведь вторая по величине еврейская община сосредоточена в России, а пятая – в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", – подчеркнул Лапид.

Украина отвлекает внимание от Ирана, – министр

В то же время он выразил обеспокоенность тем, что ситуация у границ Украины может отвлечь внимание от переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене. Министр призвал США уделить этому больше внимания, чтобы предотвратить опасные вещи.

Кстати, в ближайшее время глава МИД Израиля обсудит необходимость деэскалации с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Поведение Израиля на фоне возможной угрозы

Правительство Израиля накануне обсудило возможность эвакуации украинских евреев в случае, если Россия нападет на Украину. Власти предположили, что уехать в Израиль тогда захотят тысячи людей.

Кстати, перед тем израильтян, которые находятся на территории нашей страны, призвали заполнить специальную анкету на правительственном сайте. Так власти Израиля собирали данные в отношении членов всех семей на случай кризисной ситуации.

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