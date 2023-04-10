Нетаньяху в Израиле приказал мобилизовать резервистов в армию и пограничную службу
Источник:France24
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов. Это связано с гибелью людей в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве.
Напомним, что недавно произошел ужасный теракт в Тель-Авиве. А Ливан запустил по Израилю 34 ракеты, 25 из них удалось сбить системам ПВО.
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В Израиле мобилизуют резервистов
Как стало известно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции, а также распорядился ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.
Отметим, что 6 апреля Ливан выпустил десятки ракет по Израилю. Некоторые воздушные цели перехватили системы противовоздушной обороны Иерусалима, однако были также прилеты, в результате которых есть пострадавшие.
В израильской армии сообщали, что в результате обстрела террористов военнослужащий ЦАХАЛ получил первую помощь в полевых условиях и был доставлен в больницу.
Позже оказалось, что нанесли удар по двум террористическим туннелям и стольким же заводам по производству оружия, принадлежащим террористической организации ХАМАС на юге Ливана.
Что происходит на Ближнем Востоке: последние новости
- В Иерусалиме запустили несколько воздушных целей в сторону сектора Газа. Как отметили в ЦАХАЛ, целью стали объекты, где палестинцы, поддерживаемые Ливаном, изготовляли оружие.
- В нескольких израильских городах раздались сирены, к тому же работал "Железный купол".
- Также сообщалось, что "Хезболла" объявила состояние боевой готовности на базах на юге Ливана. С Сектора Газа было зафиксировано несколько пусков.