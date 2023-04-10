Нагадаємо, що нещодавно стався жахливий теракт в Тель-Авіві. А Ліван запустив по Ізраїлю 34 ракети, 25 з них вдалось збити системам ППО.

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В Ізраїлі мобілізують резервістів

Як стало відомо, прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу наказав поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції, а також дав розпорядження ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Зауважимо, що 6 квітня Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю. Деякі повітряні цілі перехопили системи протиповітряної оборони Єрусалима, однак були також прильоти, внаслідок яких є постраждалі.

В ізраїльській армії повідомляли, що внаслідок обстрілу терористів військовослужбовець ЦАХАЛу отримав першу допомогу в польових умовах і був доставлений до лікарні.

Згодом виявилось, що завдали удару по двох терористичних тунелях і стількох же заводах з виробництва зброї, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.

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