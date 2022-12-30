Важно, что в Израиле наконец-то закончился политический кризис и продолжается стабилизация политической жизни. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Киев с Иерусалимом против Москвы с Тегераном

Так, Нетаньяху назвал три приоритета своей политической жизни на должности премьер-министра Израиля. Два из них оказывают определенное влияние на наше государство.

Главным для израильского премьера является недопущение развития ядерной программы в Иране. Следует понимать, что если Ирану и удастся достичь какого-либо прогресса в создании ядерной бомбы, это будет вследствие сотрудничества с Россией.

Фактически формирование новой оси зла "Москва – Тегеран – возможно Пхеньян" будет вливать на то, что кто бы ни был у власти в Израиле, они будут благосклонно относиться к Украине просто потому, что у нас враг – Москва, а у них – Тегеран. Если Тегеран образует союз с Москвой, то им логично выстраивать с Украиной нормальные отношения,

– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

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Украина находится по одну сторону баррикад с врагами Ирана

Второй важный пункт в политике Нетаньяху – это нормализация отношений Израиля с арабскими странами. Так, премьер понимает, что, учитывая ситуацию, в которой находится весь регион Ближнего Востока и Персидского залива, важно формировать коалицию среди тех стран, которые будут выступать против Ирана.

Учитывая заявления Саудовской Аравии, страна также ощущает угрозу со стороны Ирана. Поэтому Иерусалиму желательно наладить отношения с Эр-Риядом, а также Дохой (Катар) и другими странами региона, поскольку они имеют общего врага.

И это опять-таки может оказать положительное влияние на Украину, ведь мы находимся по одну сторону баррикад с этими странами. Поэтому нужно выстраивать конструктивный диалог.

Отношения Израиля и Ирана: актуально