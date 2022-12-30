Важливо, що в Ізраїлі врешті закінчилася політична криза та триває стабілізація політичного життя. Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Так, Нетаньягу назвав три пріоритети свого політичного життя на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Два з них мають певний вплив на нашу державу.

Найголовнішим для ізраїльського прем'єра є недопущення розвитку ядерної програми в Ірані. Варто розуміти, що якщо Ірану й вдасться досягнути якогось прогресу у створенні ядерної бомби, то це буде внаслідок співпраці з Росією.

Фактично формування нової осі зла "Москва – Тегеран – можливо Пхеньян" вливатиме на те, що хто б не був при владі в Ізраїлі, вони будуть прихильно ставитися до України просто тому, що у нас ворог – Москва, а у них – Тегеран. Якщо Тегеран утворює союз з Москвою, то їм логічно вибудовувати з Україною нормальні відносини,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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Україна перебуває по один бік барикад з ворогами Ірану

Другий важливий пункт у політиці Нетаньягу – це нормалізація відносин Ізраїлю з арабськими країнами. Так, прем'єр розуміє, що зважаючи на ситуацію, в якій перебуває весь регіон Близького Сходу та Перської затоки, важливо формувати коаліцію серед тих країн, які виступатимуть проти Ірану.

З огляду на заяви Саудівської Аравії, країна також відчуває загрозу з боку Ірану. Тож Єрусалиму бажано налагодити відносини з Ер-Ріядом, а також Дохою (Катар) та іншими країнами регіону, оскільки вони мають спільного ворога.

І це знову ж таки може мати позитивний вплив на України, адже ми перебуваємо по один бік барикад з цими країнами. Тож необхідно вибудовувати конструктивний діалог.

Відносини Ізраїлю та Ірану: актуальне