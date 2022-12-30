Цікаво, що його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши руки Нетаньягу.

Важливо В Ізраїлі буде новий старий прем'єр, який проти допомоги Україні: хто переміг на виборах

Нетаньяху поставив 3 пріоритети для свого нового уряду:

припинення ядерної програми Ірану,

розвиток державної інфраструктури – з наголосом на сполученні так званої периферії з центром країни,

відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Зауважимо, що Центральна виборча комісія Ізраїлю ще у листопаді завершила підрахунок голосів на виборах у Кнесет, що є парламентом країни. Перемогу на них здобув Біньямін Нетаньягу. До 2021 року він очолював уряд 12 років.

Результати голосування дозволять Нетаньяху створити коаліцію, адже всього у парламенті 120 місць. Вже відомо, що 32 місця отримала безпосередньо партія експрем'єра "Лікуд", ще 32 разом його союзники: "Релігійний сіонізм", ШАС та "Яхадут ха-Тора".

Зеленський вже відреагував на це

Президент Володимир Зеленський одразу ж привітав прем'єр-міністра Ізраїлю зі створенням нового уряду.

Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв'язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла,

– сказав український лідер.

Додамо, що Ізраїль не надає Україну зброю, проте країна заявляла про передачу Києву розвідданих про іранські дрони-камікадзе. У жовтні 2022 року експрем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що вважає нинішню політику Ізраїлю щодо українсько-російської війни "розсудливою".