В конце концов, израильским правоохранителям все же удалось его найти. В частности, эта тяжелая техника была обнаружена на свалке.
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В Израиле воруют танки среди бела дня
В израильской полиции отметили, что правоохранители начали расследование 20 сентября после получения сообщения о похищении танка, находившегося на военной базе на севере страны. Сотрудники полиции, проводившие патрулирование местности, обнаружили эту тяжелую технику на свалке вблизи города Нешер.
Угнанный израильский танк обнаружили на свалке / Фото полиции Израиля
По предварительному осмотру, полицейские обнаружили, что цистерна была нерабочей. Между тем, полиция сообщила Минобороны и продолжает выяснять обстоятельства дела.
Впоследствии стало известно, еще этот был танк Merkava не был в полной боевой готовности, в нем не было боеприпасов, и он использовался военнослужащими для тренировок. Его уже вернули на базу.
Израильский танк угнали, а впоследствии нашли на свалке / Видео полиции Израиля
К тому же, полиция Израиля задержала жителя городов Хайфы и Тверии в возрасте около 40 лет по подозрению в похищении. Об их мотивах правоохранители не сообщили.
Ранее Израиль объявлял о продаже танков Merkava
- Израильские власти в конце июня сообщили, что они снимают свое танковое табу и хочет продать свое оружие другим странам. Речь идет о 200 танках типа Merkava.
- Впоследствии стало известно, что Израиль ведет переговоры с 2-3 странами, которые могут приобрести эти танки. Предполагалось, что среди них могла быть и Украина.
- Стоит отметить, что танк Merkava является неплохим конкурентом таким европейским танкам, как Abrams и Leopard 2. Что известно об этом тяжелом оружии и о его характеристиках – читайте в материале.