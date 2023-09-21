В конце концов, израильским правоохранителям все же удалось его найти. В частности, эта тяжелая техника была обнаружена на свалке.

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В Израиле воруют танки среди бела дня

В израильской полиции отметили, что правоохранители начали расследование 20 сентября после получения сообщения о похищении танка, находившегося на военной базе на севере страны. Сотрудники полиции, проводившие патрулирование местности, обнаружили эту тяжелую технику на свалке вблизи города Нешер.



Угнанный израильский танк обнаружили на свалке / Фото полиции Израиля

По предварительному осмотру, полицейские обнаружили, что цистерна была нерабочей. Между тем, полиция сообщила Минобороны и продолжает выяснять обстоятельства дела.

Впоследствии стало известно, еще этот был танк Merkava не был в полной боевой готовности, в нем не было боеприпасов, и он использовался военнослужащими для тренировок. Его уже вернули на базу.

Израильский танк угнали, а впоследствии нашли на свалке / Видео полиции Израиля

К тому же, полиция Израиля задержала жителя городов Хайфы и Тверии в возрасте около 40 лет по подозрению в похищении. Об их мотивах правоохранители не сообщили.

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