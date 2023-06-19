Военный эксперт Андрей Крамаров подчеркнул, что чем больше Украина получит современных танков, тем лучше. Тем более что даже танки Merkava первого и второго поколения очень эффективно себя показали в столкновениях с советской техникой. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Сделает ли Израиль решительный шаг

Танки Меркава Израиль не экспортировал в другие страны, за исключением Сингапура. Эта страна имеет на вооружении около 25 этих машин в последней модификации – Merkava Mk.4.

Сейчас говорится о 200 машинах Merkava Mk.2 и Merkava Mk.3 снятых с хранения, которые должны экспортироваться Израилем.

Пока отношусь со скептицизмом к тому, что Израиль так быстро сделает шаг от ограниченного участия в помощи Украине до предоставления нам наступательного оружия – танков,

– предположил военный эксперт.

Военный эксперт оценил возможность предоставления Украине израильских танков Merkava: смотрите видео

Сейчас страны-партнеры Украины из Восточноевропейского блока понимают, что в Европе идет большая война и нужно усиливать свою оборону. Раньше они передали нам со своих складов хранение советские модернизированные танки Т-72. И теперь, предположил он, возможно, они планируют пополнить свой парк уже более эффективной бронетехникой.

"Но по поводу того, что эту технику сразу предоставят Украине, у меня есть сомнения", – подчеркнул Андрей Крамаров.

Обратите внимание! Израиль с начала полномасштабного вторжения оказывает помощь Украине. В частности – медикаментами, индивидуальными средствами защиты. Также в Украину поставлена система раннего оповещения о малозаметных воздушных целях, таких как дроны-камикадзе. И она уже довольно еффективно работает на части территории Украины.

Что известно о предоставлении Украине танков Merkava