Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, есть ряд важных вопросов, которые Украина и Израиль уже давно должны обсудить.
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О чем будут говорить Резников и Галант
Как отметил Галант, этот разговор – стратегически важный для Украины. В первую очередь у обеих стран есть общий враг – Иран. Поэтому вполне уместно обсудить эту угрозу и возможные шаги для противодействия.
Иран также прямо или косвенно поддерживает страны, направленные против Израиля. Потому мы союзники с Израилем. Поэтому речь идет о борьбе против беспилотников; баллистических ракет, которые не хотели дать России. Нанесение ударов по центрам принятия решений и другие действия разведывательного характера. К примеру, информация о конкретных поставках,
– заметил Маломуж.
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Скорее всего, Резников будет также говорить о военной помощи для Украины. Речь идет не только о системах обнаружения ракетных ударов, которые Израиль уже передал. Может быть и фронтовое ПВО, а в перспективе можно будет и договориться о системах типа "Железного купола".
Израиль может продать танки в Европу: коротко
- СМИ сообщают, что Израиль ведет переговоры о продаже более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3 двум неназванным странам. Одна из них – европейская.
- Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар предположил, может ли Украина получить эти танки. Скорее всего, речь здесь идет не о прямой передаче.
- Во время полномасштабного вторжения Израиль передавал Украине только нелетальную помощь. К примеру, в мае 2023 года в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения о ракетной атаке.