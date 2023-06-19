Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, есть ряд важных вопросов, которые Украина и Израиль уже давно должны обсудить.

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О чем будут говорить Резников и Галант

Как отметил Галант, этот разговор – стратегически важный для Украины. В первую очередь у обеих стран есть общий враг – Иран. Поэтому вполне уместно обсудить эту угрозу и возможные шаги для противодействия.

Иран также прямо или косвенно поддерживает страны, направленные против Израиля. Потому мы союзники с Израилем. Поэтому речь идет о борьбе против беспилотников; баллистических ракет, которые не хотели дать России. Нанесение ударов по центрам принятия решений и другие действия разведывательного характера. К примеру, информация о конкретных поставках,

– заметил Маломуж.

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Скорее всего, Резников будет также говорить о военной помощи для Украины. Речь идет не только о системах обнаружения ракетных ударов, которые Израиль уже передал. Может быть и фронтовое ПВО, а в перспективе можно будет и договориться о системах типа "Железного купола".

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