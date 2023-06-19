Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, є низка важливих питань, які Україна та Ізраїль вже давно мали б обговорити.
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Про що говоритимуть Резніков та Галант
Як наголосив Галант, ця розмова – стратегічно важлива для України. Насамперед в обох країн є спільний ворог – Іран. Тому було б цілком доречно обговорити цю загрозу та можливі кроки для протидії.
Іран також прямо або опосередковано підтримує країни, які направлені проти Ізраїлю. Тому ми союзники з Ізраїлем. Тому йдеться про боротьбу проти безпілотників; балістичних ракет, які хотіли дати Росії. Завдання ударів по центрах прийняття рішень та інші дії розвідувального характеру. До прикладу, інформація про конкретні постачання,
– зауважив Маломуж.
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Найімовірніше, Резніков також говоритиме про військову допомогу для України. Йдеться не лише про системи виявлення ракетних ударів, які Ізраїль вже передав. Може бути і фронтове ППО, а в перспективі можна буде й домовитися про системи на кшталт "Залізного купола".
Ізраїль може продати танки в Європу: коротко
- ЗМІ повідомляють, що Ізраїль веде перемовини щодо продажу понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3 двом неназваним країнам. Одна з них – європейська.
- Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар припустив, чи може Україна отримати ці танки. Найімовірніше, тут йдеться не про пряму передачу.
- Під час повномасштабного вторгнення Ізраїль передавав Україні лише нелетальну допомогу. До прикладу, у травні 2023 року в Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про ракетну атаку.