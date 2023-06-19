Військовий експерт Андрій Крамаров наголосив, що чим більше Україна отримає сучасних танків, тим краще. Тим більш, що навіть танки Merkava першого та другого покоління дуже ефективно себе показали у зіткненнях з радянською технікою. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Стратегічна зустріч: чого очікувати від переговорів між міністрами оборони України й Ізраїлю

Чи зробить Ізраїль рішучий крок

Танки Merkava Ізраїль не експортував в інші країни за виключенням Сінгапуру. Ця країна має на озброєнні приблизно 25 цих машин в останній модифікації – Merkava Mk.4.

Зараз мовиться про 200 машин Merkava Mk.2 та Merkava Mk.3 знятих зі зберігання, які мають експортуватися Ізраїлем.

Поки що ставлюся зі скептицизмом до того, що Ізраїль так швидко зробить крок від доволі обмеженої участі у допомоги Україні до надання нам наступальної зброї – танків,

– припустив військовий експерт.

Військовий експерт оцінив можливість надання Україні ізраїльських танків Merkava: дивіться відео

Зараз країни-партнери України зі Східноєвропейського блоку розуміють, що в Європі триває велика війна і треба посилювати свою оборону. Раніше вони передали нам зі своїх складів зберігання радянські модернізовані танки Т-72. І тепер, припустив він, можливо вони планують поповнити свій парк вже ефективнішою бронетехнікою.

"Але щодо того, що цю техніку відразу нададуть Україні, у мене є сумніви", – підкреслив Андрій Крамаров.

Зверніть увагу! Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення надає допомогу Україні. Зокрема – медикаментами, індивідуальними засобами захисту. Також в Україну поставлена система раннього сповіщення про малопомітні повітряні цілі такі як дрони-камікадзе. І вона вже доволі ефективно працює на частині території України.

Що відомо про надання Україні танків Merkava