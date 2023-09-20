Неприятный инцидент мог случиться на полях Генассамблеи ООН. Впрочем, в последние минуты его удалось избежать.

Смотрите также Возможен ли большой прорыв в контрнаступлении еще в этом году: прогноз Зеленского

Провокационная карта

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху захотел взять на встречу с Зеленским карту мира. Поэтому, как пишут СМИ, представители консульства Израиля в Нью-Йорке принесли главе правительства эту карту. Однако, она оказалась устаревшей. На ней изображена политическая ситуация 1960-х годов, а, следовательно, нет Украины как независимого государства только в составе СССР.

Как сообщают СМИ, израильская делегация вовремя заметила этот промах и быстренько, за 10 минут до начала встречи Зеленского и Нетаньяху, карту убрали.

Сам диалог президентов прошел без эксцессов. Зеленский и Нетаньяху обсудили войну в Украине, атаки России на гражданскую инфраструктуру и порты. Кроме того, глава государства пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.

Та самая карта, которая могла породить новый кризис в украинско-израильских отношениях / Фото Ариэль Кахана

Скандалы с картами: последние новости