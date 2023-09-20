Неприємний інцидент міг трапитися на полях Генасамблеї ООН. Втім, в останні хвилини його вдалося уникнути.

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Провокаційна мапа

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу захотів взяти на зустріч із Зеленським мапу світу. Тому, як пишуть ЗМІ, представники консульства Ізраїлю у Нью-Йорку принесли главі уряду цю мапу, втім вона виявилась застарілою. На ній зображена політична ситуація 1960-х років, а, отже, немає України як незалежної держави, лише у складі СРСР.

Як повідомляють ЗМІ, ізраїльська делегація вчасно помітила цей промах і швидесенько, за 10 хвилин до початку зустрічі Зеленського та Нетаньягу, карту прибрали.

Сам діалог президентів відбувся без ексцесів. Зеленський і Нетаньягу обговорили війну в Україні, атаки Росії на цивільну інфраструктуру та порти. Крім того, глава нашої держави запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру.

Та сама мапа, яка могла породити нову кризу в українсько-ізраїльських стосунках / Фото Аріель Кахана

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