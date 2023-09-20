Неприємний інцидент міг трапитися на полях Генасамблеї ООН. Втім, в останні хвилини його вдалося уникнути.
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Провокаційна мапа
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу захотів взяти на зустріч із Зеленським мапу світу. Тому, як пишуть ЗМІ, представники консульства Ізраїлю у Нью-Йорку принесли главі уряду цю мапу, втім вона виявилась застарілою. На ній зображена політична ситуація 1960-х років, а, отже, немає України як незалежної держави, лише у складі СРСР.
Як повідомляють ЗМІ, ізраїльська делегація вчасно помітила цей промах і швидесенько, за 10 хвилин до початку зустрічі Зеленського та Нетаньягу, карту прибрали.
Сам діалог президентів відбувся без ексцесів. Зеленський і Нетаньягу обговорили війну в Україні, атаки Росії на цивільну інфраструктуру та порти. Крім того, глава нашої держави запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру.
Та сама мапа, яка могла породити нову кризу в українсько-ізраїльських стосунках / Фото Аріель Кахана
Скандали з мапами: останні новини
- Останній рік став плідним на скандали із мапами. Найвідоміший з них – шарф із мапою прем'єр-міністра Орбана, в якому той навідався до футболістів національної збірної. На ньому частина Закарпаття чомусь "опинилася" у складі Угорщини.
- На мапі з "російським Кримом" зганьбився популярний ютубер MrBeast.
- Нещодавно у Китаї затвердили нові офіційні карти, на яких привласнили територію Росії. Йдеться про Великий Уссурійський острів.