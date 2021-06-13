Без Нетаньяху: в Израиле утвердили новое правительство

Парламент Израиля 13 июня проголосовал за новое правительство. Впервые за 12 лет туда не войдет партия Беньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.

Правительство сформировано лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннета и "Еш атид" Яира Лапида. Так, 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 – против, один – воздержался.

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Политики вскоре примут присягу

Новое правительство в ближайшие часы приведут к присяге. Кстати, после голосования Нетаньяху пожал руку новому премьеру.

Отметим, Нафтали Беннет и Яир Лапид 2 июня сформировали коалицию для создания нового правительства Израиля.

Что этому предшествовало

В апреле тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать коалицию после парламентских выборов.

Премьер не смог сделать это в отведенный законом срок.

После этого о формировании коалиции объявил Беннет, отметив, что Нетаньяху туда не войдет.