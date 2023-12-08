"Это их решение": почти все дети политиков Израиля воюют против ХАМАС
В ходе боев с террористами ХАМАС в Секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота – Галь Айзенкот. Он был резервистом.
Главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, почему в Израиле дети высокопоставленных должностных лиц идут на войну. Отметим, Армия обороны Израиля 1 декабря возобновила боевые действия в Секторе Газа, обвинив ХАМАС в срыве перемирия.
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Что известно о гибели сына министра
Министр Гади Айзенкот узнал о гибели сына во время посещения Южного командования израильских войск. Известно, что 25-летний Галь Айзенкот погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев на севере Сектора Газа.
Он служил военным парамедиком в 699 батальоне 551 резервной бригады специального назначения.
"Пока нет подробностей гибели старшего сержанта и на них не сосредотачиваются. Сегодня (8 декабря – 24 Канал) Галя Айзенкота похоронили. К сожалению, ежедневно есть потери", – сказал Шлеймович.
Мораль для всех одинакова
В Израиле почти все дети чиновников, политиков, военных наравне с другими гражданами воюют, защищая родную землю.
Почти все, но все равно есть исключения. Например, младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху в армии не служит. В последнее время он вообще находился в США и в Израиль вернулся недавно, но это исключение,
– отметил главный редактор портала "Детали".
По его словам, в Израиле нет разницы между сыном богатого или бедного человека, дочерью генерала или крупного бизнесмена. В частности, в быту, ведь люди носят одинаковую одежду, ездят на одинаковых машинах и т.д.
Когда начинается война, дети высокопоставленных чиновников сами идут, потому что это общее положение, которое не регламентируется законом. Им странно не пойти, когда там их друзья. Несмотря на то, что в Израиле также есть коррупция и проблемы, не возникает вопроса, почему мы должны идти воевать. У нас нет выбора и другой страны,
– добавил Шлеймович.
Израильтяне с момента основания государства в течение 75 лет находятся в постоянной войне. В этой среде вырастает такая мораль и для всех она одинакова.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Иностранные журналисты сообщили, что 7 октября 2023 года боевики ХАМАС могли выпустить ракету в израильскую военную базу, где хранилось ядерное оружие. Это первый инцидент, когда террористы ударили по объекту, который мог содержать ядерное оружие.
- Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что американской разведке не было известно о плане нападения ХАМАС. Этот комментарий появился после репортажа New York Times о том, что должностные лица Израиля более чем за год до 7 октября получили информацию о планах палестинских боевиков.
- 3 декабря стало известно, что ЦАХАЛ вошел на юг Сектора Газа. Одна из задач этой операции – выявление мест, где боевики держат израильских заложников.