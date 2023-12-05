Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что в тоннелях могут скрываться главари боевиков Яхья Синвар и Мохаммед Дейф. Они оба в списке израильских спецслужб для ликвидации. К тому же Яхья Синвар является "автором" вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября.

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Существуют две Газы

ХАМАС создал в секторе Газа разветвленную систему тоннелей, протяженность которых достигает свыше 500 километров, а их строительство стоило более 1 миллиарда долларов.

В то же время спрятаться в туннелях не может рядовой житель Газы, потому что они предназначены для предводителей ХАМАС.

Есть две Газы. На поверхности, где живут жители Сектора Газа, которых показывают в новостях. И есть "муравейник" под землей с тоннелями. Израильские военные называют его "метро Газы". Туда простые смертные попасть не могут, только боевики ХАМАС,

– объяснил журналист.

Самая разветвленная сеть тоннелей расположена в северной части города Газа, а вторая – не менее крупная –под городом Хан-Юнис. 5 декабря город был окружен ЦАХАЛ и отрезан от основной части Сектора Газа.

Именно в Хан-Юнисе находится основное количество заложников, захваченных в Израиле 7 октября. Часть заложников есть в туннелях, а остальные в домах рядовых жителей Сектора Газы, не связанных с ХАМАС.

Один из заложников, Рон Кривой, имеющий российское происхождение, но родившийся в Израиле, сумел сбежать из плена. Он находился в доме, разрушенном во время бомбардировки. Охранявшие его боевики были убиты и ранены, и Рон воспользовался ситуацией, вырвался на свободу. Несколько дней он скрывался, пока так называемые "граждане" Сектора Газа не поймали его и не вернули в плен ХАМАС, – сказал Роман Янушевский.

Сейчас Израиль решает вопрос, что делать с подземными тоннелями, которые построили боевики в Хан-Юнисе.

Обратите внимание! Израиль, по данным западных СМИ, рассматривается возможность залить морской водой туннели, чтобы разрушить их и вытеснить оттуда боевиков ХАМАС. Однако в США не уверены в эффективности таких действий. Кроме того, это может привести к проблемам с водоснабжением Сектора Газа.

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