Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, зазначивши, що в тунелях можуть переховуватись ватажки бойовиків – Яхья Сінвар та Мохаммед Дейф. Вони обоє у списку ізраїльських спецслужб на ліквідацію. До того ж саме Яхья Сінвар є "автором" вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня.

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Існують дві Гази

ХАМАС створив у Секторі Гази розгалужену систему тунелів, протяжність яких сягає понад 500 кілометрів, а їхнє спорудження коштувало понад 1 мільярд доларів.

Водночас сховатися у тих тунелях не може пересічний житель Гази, тому що вони призначені для ватажків ХАМАС.

Існують дві Гази. На поверхні, де живуть жителі Сектору Газу, яких показують в новинах. І є "мурашник" під землею з тунелями. Ізраїльські військові називають його "метро Гази". Туди прості смертні потрапити не можуть, тільки бойовики ХАМАС,

– пояснив журналіст.

Найрозгалуженіша мережа тунелів розташована у північній частині міста Газа, а друга – не менш велика – під містом Хан-Юніс. 5 грудня місто було оточено та відрізано від основної частини Сектора Гази.

Саме в Хан-Юнісі перебуває основна кількість заручників, які були захоплені в Ізраїлі 7 жовтня. Частина заручників є в тунелях, а решта в будинках пересічних жителів Сектора Гази, які не пов'язані з ХАМАС.

Один з заручників, Рон Кривой, який має російське походження, але народився в Ізраїлі, зумів втекти з полону. Він перебував в будинку, який було зруйновано під час бомбардування. Бойовики, які його охороняли, були вбиті та поранені, і Рон скористався ситуацією та вирвався на волю. Кілька днів він переховувався, поки так звані "цивільні жителі" Сектору Гази не спіймали його та не повернули в полон ХАМАС, – сказав Роман Янушевський.

Зараз Ізраїль розв'язує питання, що робити з підземними тунелями, які побудували бойовики в Хан-Юнісі.

Зверніть увагу! Ізраїль, за даними західних ЗМІ, розглядається можливість залити морською водою тунелі, щоб зруйнувати їх та витіснити звідти бойовиків ХАМАС. Проте в США не впевнені щодо ефективності таких дій. Крім того, це може спричинити проблеми щодо водопостачання Сектора Гази.

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