Ізраїль ще не контролює ⅔ території Сектора Гази. Про це 24 Каналу розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у відставці Марк Бабот, зауваживши, що велика кількість тунелів ХАМАС також не зачищені.

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Ізраїль не контролює тунелі, які проходять під палестинським кордоном між Газою і Єгиптом. Коли ЦАХАЛ вдасться встановити безпеку у Секторі Гази, то з цими тунелями треба буде щось робити.

"Там є тунель, по якому може проїхати автомобіль. На Синайському півострові дуже активне угруповання ІДІЛ. Через Судан, Синай йде постачання заборонених речей", – сказав підполковник у відставці.

Він додав, що Синай – це пустиня, у якій живуть хіба що бедуїнські племена. Останні тисячу років вони займалися контрабандою, тому мають великий досвід у цій справі. Щобільше, у Газі, і в Синаю живуть люди з одних і тих самих племен.

Тунелі під кордоном з Єгиптом не контролюються і не є зачищені. Звідти йде велике постачання і не лише зброї, але й наркотиків, інколи людей, жінок. Це також треба буде припинити,

– наголосив Марк Бабот.

Через те, що Ізраїль не звертав увагу на кримінальну ситуацію в Секторі Гази, то тепер отримав погані наслідки. Адже кримінальний та безпековий аспекти – взаємопов'язані: там де є кримінальні проблеми, потім виникають проблеми з безпекою. Відтак гроші, заборонені предмети, зокрема медикаменти, зброя – все це передавалося через Єгипет і Синай в Газу.

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Однак навіть без такого постачання, палестинські бойовики мають величезні запаси й не відчувають у цьому нестачі. За словами Марка Бабота, Ізраїль знайшов, конфіскував і знищив більше ніж 10 тисяч різних стрілкових видів зброї ХАМАС. Це вказує на велику насиченість бойовиків радянською, російською, іранською та китайською зброєю.

"Місто Газа є великим, ЦАХАЛ його повністю не контролює, тому не кожну ціль можна легко зафіксувати з повітря та знищити", – додав ізраїльський підполковник у відставці.

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