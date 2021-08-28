В Израиле женщину, дважды победившую рак, убила пальма – жуткое видео

В израильском городе Тверия погибла 63-летняя Анна Римбург. На женщину внезапно упала пальма и придушила.

Женщина погибла на месте происшествия

Анна Римбург была в отпуске. Она вместе с мужем и сыном приехала на свадьбу к племяннику.

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Мои родители и брат прогуливались по набережной в Тверии. Пошли в старинную синагогу и обошли ее. Внезапно дерево упало на маму и убило на месте,

– рассказал сын погибшей Дэвид.

Он добавил, что ранее его мать прошла курс химиотерапии. Через какое-то время рак вернулся. Однако женщине удалось побороть его во второй раз.

Момент трагедии попал на видео

Во время инцидента в городе зафиксировали. По словам медика службы скорой помощи, дерево упало именно из-за сильного ветра.

На кадрах с места происшествия видно, как женщина прогуливается по улице. В один момент огромная пальма сломалась пополам и упала на прохожую. Дерево полностью придавило пострадавшую. Рядом проходила женщина с детской коляской. От внезапности она отбежала в сторону, а затем вернулась к месту трагедии.

По этическим соображениям редакция 24 канала не публикует видео, ведь кадры могут вас поразить. Вы можете просмотреть ролик по ссылке.