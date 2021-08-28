Жінка загинула на місці події

Анна Рімбург була у відпустці. Вона разом з чоловіком та сином приїхала на весілля до племінника.

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Мої батьки і брат прогулювалися набережною у Тверії. Пішли у старовину синагогу й обійшли її. Раптово дерево впало на маму і вбило на місці,

– розповів син загиблої Девід.

Він додав, що раніше його мати пройшла курс хіміотерапії. За якийсь час рак повернувся. Утім жінці вдалося побороти його вдруге.

Зверніть увагу! Під час інциденту в місті зафіксували пориви вітру до 70 кілометрів на годину. За словами медика служби швидкої допомоги, дерево впало саме через сильний вітер.

Момент трагедії потрапив на відео

На кадрах з місця події видно, як жінка прогуляється вулицею. В один момент величезна пальма зламалася навпіл і впала на перехожу. Дерево повністю придавило постраждалу. Поруч також проходила жінка з дитячою коляскою. Від раптовості вона відбігла в сторону, а згодом повернулася до місця трагедії.

З етичних міркувань редакція 24 каналу не публікує відео, адже кадри можуть вас вразити. Ви можете переглянути ролик за посиланням.