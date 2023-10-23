Будут определенные сюрпризы: до захода в Сектор Газа армия обороны Израиля работает по 3 направлениям

Израильская армия готовится к наземной операции. Идет интенсивная подготовка, которая уже почти завершена. В Секторе Газа Израиль работает по трем направлениям.

О них 24 Каналу рассказал подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот. В любой момент может быть приказ о начале движения.

Смотрите также На границе с Ливаном усилили эвакуацию, США разворачивают ПВО: что происходит на Ближнем Востоке

Израиль готовится к операции в Секторе Газа

Израильская армия отрабатывает варианты операции в Секторе Газа. Первое, на что обращается внимание – заложники и пленные. По словам Марка Бабота, в плену в Секторе Газы 212 израильтян, среди них солдаты.

"Нужно избежать жертв. Это первое. Второе – идет последняя подготовка, слаживание, подвозится новое оружие, будут сюрпризы. Кроме этого на севере (Израиля – 24 Канал) идут перестрелки", – отметил он.

Марк Бабот о подготовке Израиля к операции в Секторе Газы: смотреть видео

В настоящее время Израиль работает по трем направлениям:

уничтожение опорных пунктов, туннелей, бункеров, командных пунктов;

уничтожение ракет и полигонов, откуда они запускаются. По словам подполковника, часто эти места размещаются в школах, мечетях и больницах;

также идет охота за теми террористами, которые были вовлечены в вооруженный конфликт.

Идет интенсивная работа и подготовка почти окончена. В любой момент может быть отдан приказ о движении. И думаю, территориальная часть операции будет быстра,

– предположил Бабот.

Он подчеркнул, что будущего у ХАМАС нет. А то, что они решились на начало войны 7 октября – самоубийство. Руководству этой организации безразлично количество жертв среди населения.

"Эта операция превратится для ХАМАС в самоубийство. Этой организации не будет. В дальнейшем по всему миру созданы штабы, которые занимаются уничтожением всех террористов, которые были задействованы или планировали помощь операции 7 октября. Все они смертники, которые пока еще ходят по земле", – добавил военный.

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости